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Yüzme havuzlarımızda kaliteli hizmet vermekteyiz

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Yüzme havuzlarımızda kaliteli hizmet vermekteyiz
ADANA Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, İl Müdürlüğüne ait olan yüzme havuzlarından bu yaz döneminde 2 bini aşkın vatandaşın faydalandığını söyledi. Ataşbak, Atatürk, 100. Yıl ve Rıza Salih Saray ile Çukurova Yüzme Havuzlarının tamamen yenilendiğini ve modern hale getirildiğini, sabah 06:00'dan, gece 21:00'e kadar havuzların açık tutulduğunu, belirterek, "Cankurtaran, antrenör ve teknik görevlilerimizin görev yaptığı yüzme havuzlarından yüzme ve sutopunda faaliyet gösteren kulüplerin yanı sıra, vatandaşları da düşünerek hizmet verilmesini sağlıyoruz" diye konuştu.
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Yüzme havuzlarımızda kaliteli hizmet vermekteyiz
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