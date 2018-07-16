Yüzme havuzlarımızda kaliteli hizmet vermekteyiz

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, İl Müdürlüğüne ait olan yüzme havuzlarından bu yaz döneminde 2 bini aşkın vatandaşın faydalandığını söyledi. Ataşbak, Atatürk, 100. Yıl ve Rıza Salih Saray ile Çukurova Yüzme Havuzlarının tamamen yenilendiğini ve modern hale getirildiğini, sabah 06:00'dan, gece 21:00'e kadar havuzların açık tutulduğunu, belirterek, "Cankurtaran, antrenör ve teknik görevlilerimizin görev yaptığı yüzme havuzlarından yüzme ve sutopunda faaliyet gösteren kulüplerin yanı sıra, vatandaşları da düşünerek hizmet verilmesini sağlıyoruz" diye konuştu.