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ABD’li Ayla Mahree Andırın’a gelin geldi

Giriş Tarihi: 17.7.2018
ABD’li Ayla Mahree Andırın’a gelin geldi
ABD vatandaşı Ayla Mahree Martin, gönlünü kaptırdığı Ahmet Demirci ile evlendi. 2 oğlu bulunan ve ABD'de düğün yapamayan genç çift için 'ın Andırın ilçesinde düğün töreni düzenlendi. Dil öğrenmek için ABD'ye giden Ahmet Demirci, restoranda Ayla Mahree Martin ile tanışıp arkadaş oldu. Bir süre sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Martin ve Demirci çifti, 2012'de evlendi. 2014'te de ABD'de resmi nikah yapan Ahmet Demirci ile Ayla Mahree Martin'in Adiyo Kaya (5) ile 8 aylık Aesa Kuzey adında 2 oğlu oldu ancak düğün yapmak için fırsat bulamadı. Genç çiftin 6 yıldır yapmak istedikleri düğün töreni Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir okulun bahçesinde yapıldı. Ayla Mahree Martin, Türk usulü düğünle 2 çocuğunun babası Ahmet Demirci ile evlenmenin mutluluğu yaşadı. Törene Ayla Mahree Martin'in babası Robert Martin ile annesi Brenda Martin de katıldı. Ahmet Demirci çok mutlu olduğunu belirterek, "Eşimin ismi Müslüman olmadan önce de Ayla idi. Amerikan düğünleri Türk düğünleri kadar eğlenceli değil: Bizde burada yapmak istedik" dedi.
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ABD’li Ayla Mahree Andırın’a gelin geldi
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