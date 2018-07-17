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Büyükşehir Belediyesi Bebekli Kilise’yi ilaçladı

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Adana Büyükşehir Belediyesi Bebekli Kilise’yi ilaçladı
ADANA'DA halk sağlığını tehdit eden larva, sivrisinek ve haşereyle mücadeleyi kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, merkez Seyhan İlçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki Bebekli Kilise'de (Aziz Pavlus Latin İtalyan Katolik Kilisesi) kapsamlı ilaçlama yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Hıristiyan vatandaşların ibadetlerini sağlıklı koşullarda ve huzurlu bir şekilde yapabilmeleri için 148 yıllık tarihi yapıda sivrisinek, karasinek, hamam böceği, tatarcık, kene, bit, pire ve kemirgenlere karşı ilaçlama hizmeti verdi.
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Adana Büyükşehir Belediyesi Bebekli Kilise’yi ilaçladı
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