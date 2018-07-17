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Cinayete 4 kez ağır müebbet istendi Üniversite öğrencisi Kandemir Yaluk’un kız meselesi yüzünden öldürülmesiyle ilgili anne, baba, oğul ve tetikçiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi