Cinayete 4 kez ağır müebbet istendi

Adana
'da üniversite öğrencisi Kandemir Yaluk'un (23) öldürülmesiyle ilgili aynı aileden 7 kişi ve tetikçinin "Tasarlayarak öldürme, azmettirme, suçluyu kayırma, suç delillerini gizleme" suçlarından yargılanmasında sona gelindi. Duruşma savcısı, Muhammet Emin (21), babası Hüseyin (45) annesi Gülesin (44) Kahraman'nın azmettirici, Harun Erdem'in de (51) tetikçi olduğunu belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi. Acılı anne Aysel Yaluk "nasıl kıydınız oğlum" diyerek sinir krizi geçirdi. KIZ YÜZÜNDEN
Olay, 14 Mayıs 2016 tarihinde gece yarısı Mahfesığmaz Mahallesi 79083. Sokak'ta meydana geldi. İddianameye göre, annesi Aysel Yaluk ile gece gezmesinden gelen Kandemir Yaluk, apartmanın bahçesinde silahlı saldırıya uğradı ve yaşamını yitirdi. Polis, yaptığı soruşturmada talihsiz gencin 8 yıl arkadaşlık yaptığı S.Y. adlı kız yüzünden meydana geldiğini belirledi. Gözaltına alınan S.Y. adlı kızın erkek arkadaşı ve olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Muhammet Emin Kahraman, babası Hüseyin, annesi Gülesin Kahraman ile tetikçi Harun Erdem tutuklanırken, onlara yardım etmekle suçlanan kız kardeşleri ve enişteleri serbest bırakıldı. Açılan davanın iddianamesinde, kız arkadaşının kendisinden ayrılıp, eski sevgilisi ile görüşmesini hazmedemeyen gencin ailesi ile plan yapıp, tetikçi tuttukları belirtildi. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada duruşma savcısı C. Hakan Kan, mütalaasını verdi. Savcı, anne, baba ve oğlunun azmettirici, Harun Erdem'in de tetikçi olduğunu belirttiği iddianamede olayın tasarlanarak işlendiğini belirtti. Mütalaada diğer aile fertlerinin beraatleri talep edildi. Tetikçi olayı kendi iradesiyle işlediğini tekrarlarken, sanık Kahraman'lar suçsuz olduklarını öne sürdü.