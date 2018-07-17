Çukurova, KKTC tarımına katkı koyacak

ÇUKUROVA
Üniversitesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC
) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında Tarımsal Araştırma Geliştirme Uygulama ve Danışmanlık Hizmeti protokolü imzalandı. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve beraberindeki heyet Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar'ı makamında ziyaret ederek KKTC'nin tarımsal potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik tarımsal araştırma geliştirme uygulama ve danışmanlık hizmetleri ile AR-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik protokol imzaladı. Bakan Şahali, KKTC tarımının gelişmesine yönelik Çukurova Üniversitesi'nin koyduğu katkıların önemine işaret ederek işbirliğinin devamı adına Çukurova Üniversitesi ile yeniden sözleşme yapıldığını ifade etti. Bakan Şahali, Çukurova Üniversitesi'nin akademik kapasitesinden yaralanmanın önemine vurgu yaptı. Bakanlık olarak tarımsal araştırmada yeniden yapılanma sürecine girildiğini kaydeden Bakan Şahali, Türkiye'den gelen suyun en kısa sürede yaşamın bir parçası haline getirmek için çalışıldığını söyledi.