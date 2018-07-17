En anlamlı turnuva

GAZİANTEP
'TE 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle düzenlenen futbol turnuvasında 10 farklı spor kulübünden 210 sporcu yer alıyor. Şehitkamil Belediyesi ve Türkiye Futbol Adamları Derneği Gaziantep Şubesi işbirliğiyle 15 Temmuz ihanet kalkışmasında hayatını kaybeden şehitlerin anısına düzenlenen futbol turnuvasında 10 farklı spor kulübünde forma giyen 220 küçük krampon, yeşil sahada centilmence mücadele ediyor. Öğrencilerin yaz tatillerini sportif etkinliklerle verimli bir şekilde değerlendirmesi adına birbirinden farklı ve renkli çalışmalara imza atan Şehitkamil Belediyesi, eğitim çalışmaları ve etkinlikler esnasında milli ve manevi değerler konularında katılımcı öğrencileri bilinçlendirmeyi de ihmal etmiyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Turnuva vesilesiyle 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha derin rahmet ve minnet duygularıyla anıyor, hatıralarını yaşatıyoruz" dedi.