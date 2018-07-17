Gazinoda çatışmaya dört tutuklama

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Ceyhan ilçesinde kavga ettikleri gazinoyu tabanca ile basarak 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Olay 12 Temmuz'da yaşandı. İddiaya göre Mustafa B., Erkan A., Fikret A., Abdullah G. ve Tekin D. bir gazinoya eğlenmeye gitti.Bir süre sonra alkolün etkisiyle gazinoda kavga çıktı. 5 şahıs burada darp edilerek gazinodan atıldı. 5 arkadaş eve gidip yanlarına tabanca alarak tekrar gazinoya gelip ateş açmaya başladılar. Açılan ateşe karşı taraftan da karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada Tekin D., Umut D. ve Sefer K. yaralandı. Olaydan sonra Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda olaya karıştığı belirlenen Mustafa B., Erkan A., Fikret A., Abdullah G. ve Tekin D. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada ise olayda kullanılan bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlılardan Tekin D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken diğer 4 kişi tutuklandı.