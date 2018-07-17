Katilinin yakalanması buruk sevinç yaşattı

ADANA'DA
27 yıl önce tartıştığı öğretmeni öldürüp, tutuksuz yargılandığı mahkemece ömür boyu hapis cezası alan katilin, yaşam koçluğu yapıp maratoncu olarak bir çok madalya kazandığı KKTC'de yakalanması öğretmenin ailesine buruk bir sevinç yaşattı. Olay, 1991 yılında Seyhan ilçesindeki Anafartalar Anadolu Lisesinde meydana geldi. Keklik ceza alacağını düşünerek 2012 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kaçtı. Yıldıray Keklik burada kendisine Şahin Soylu adıyla sahte kimlik düzenleyerek yaşamaya devam etti. Uluslararası müsabakalara katılan Keklik, bir çok yarışmada birinci olarak madalya ve kupa kazandı. 1991 yılında cinayet işleyen Keklik'in cezası, karşılıklı yapılan itirazlar nedeniyle olaydan tam 23 yıl sonra kesinleşti. Adana
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hükümlüyü bulmak için çalışma başlattı. Polis hükümlünün KKTC'de olduğunu tespit ederek bunun üzerine İnterpol ile irtibata geçerek yakalanması için kırmızı bülten çıkardı. Kırmızı bültenin çıkmasının ardından Adana polisi KKTC polisine konuyu bildirdi. KKTC polisi hükümlüyü geçtiğimiz günlerde yakaladı.