Kök hücreler Hasan ve Oğuzhan’a umut olacak

MERSİN'İN
Erdemli ilçesinde lösemi teşhisi konulan Hasan Dölek (2) ve Oğuzhan Cin (12) için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı. Bağışlanan kök hücreler sadece iki çocuk için değil bağış bekleyen bütün hastalar için umut olacak. Erdemli'de kol, ayak ve göz çevresindeki şişlikler nedeniyle 18 gün önce götürüldüğü Mersin
Üniversitesi Uygulama Hastanesinde lösemi teşhisi konulan Hasan Dölek için Kızılay ve Erdemli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kök hücre ve kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Erdemli'de iki ayrı noktada başlatılan kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Doktor Lokman Taşdemir başkanlığındaki Kızılay ekibi Erdemli'de kök hücre ve kan bağışını topladılar. Dr. Taşdemir, bağışlarının tüm nakil bekleyen hastalar için umut olduğunu belirtti. Hasan Dölek'in babası veteriner hekim Hüseyin Dölek, "Kesin tedavisi ilik nakliymiş. Acil ilik nakli olması gerektiğini söylediler. Akrabalarımızdan kan örnekleri alındı ancak olumlu çıkmadı. Kızılay bize kampanya yapılabileceğini haber verdi. Biz de kampanyayı başlattık" diye konuştu. 6 YILDIR BEKLİYOR
Öte yandan 12 yaşındaki Oğuzhan Cin de 6 yaşında yakalandığı Akdeniz anemisi tedavisi için 6 yıldır ilik bekliyor. Baba Ali Cin, "Yavrumuz Hasan Dölek için verilen kanlar belki benim yavrum için de bir umut olacak. Bu konuda halkımızın duyarlılığı gerçekten çok yüksek ve herkes sıraya girdi. Kardeşlerimiz yaşasın diye kan vermeye koşan Erdemli halkına teşekkür ediyoruz. Biz de bir umut bekliyoruz'' şeklinde konuştu.