Mahalle huzur toplantıları devam ediyor

K.MARAŞ
Emniyet Müdürlüğü, mahalle muhtarları ve vatandaşlar ile huzur toplantılarına devam ediyor. Daha önce birçok mahallede huzur toplantısı yapan Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu kez de Fevzipaşa Mahallesine ziyarete gitti. Kahramanmaraş
Emniyet Müdürü Doğan İnci, yardımcıları ve şube müdürleri, Fevzipaşa mahalle muhtarlığında vatandaşlarla bir araya geldi. Fevzipaşa Mahalle Muhtarı Sıddık Gemci ve mahalle sakinlerinin katıldığı huzur toplantısında, vatandaşlar güvenlik konusunda taleplerini müdür İnci'ye iletti. Toplantıya katılan müdürler, güvenlik konularında vatandaşı bilgilendirip, sorunları not aldı. Mahallelerinin huzurlu olduğunu dile getiren Muhtar Gemci ve vatandaşlar Müdür Doğan İnci'ye teşekkür etti.