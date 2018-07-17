Melih ABİ: Tehlike karşıdan geliyor aldırış eden yok

Fotoğraf Pozantı'nın Şekerpınarı mevkiinde çekilmiş.

Görüldüğü gibi tehlike geliyor.

Yayalar kaldırımı olmayan yoldan gidiyor.

Araçlara aldırış etmeden hem de.

Lütfen dikkat.

Ölüme meydan okumayın.

Bu işin şakası yok çünkü.

Orada geçen bir araç sıkıştırmada yürüyen herkesi ezer geçer.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay;

Çözüm bul kardeşim.

Hadi başkan!

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Tarsus'ta cerecilik sanatını kurtaracak kimse yok mu?



TARSUS'TA Cerecilik mesleği bitmek üzere.

Eyüp Makal, "Ben bu mesleğimle 45 yıldır meşgul olmaktayım.

Artık çırak bulamıyoruz ve yeni çırak maalesef yetişmiyor.

Mesleğin yok olmasından endişe duyuyorum.

Devletin, Kültür Bakanlığının mesleğimize sahip çıkmasını istiyorum.

Biz ustalara devlet sanatçısı unvanı verilerek korunmalıyız, yeni çıraklar yetiştirebilmeliyiz" diyor.

Eyüp Makal'a dikkat.