Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Melih ABİ: Tehlike karşıdan geliyor aldırış eden yok

Melih ABİ: Tehlike karşıdan geliyor aldırış eden yok

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Melih ABİ: Tehlike karşıdan geliyor aldırış eden yok

Fotoğraf Pozantı'nın Şekerpınarı mevkiinde çekilmiş.
Görüldüğü gibi tehlike geliyor.
Yayalar kaldırımı olmayan yoldan gidiyor.
Araçlara aldırış etmeden hem de.
Lütfen dikkat.
Ölüme meydan okumayın.
Bu işin şakası yok çünkü.
Orada geçen bir araç sıkıştırmada yürüyen herkesi ezer geçer.
Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay;
Çözüm bul kardeşim.
Hadi başkan!

***

Tarsus'ta cerecilik sanatını kurtaracak kimse yok mu?

TARSUS'TA Cerecilik mesleği bitmek üzere.
, "Ben bu mesleğimle 45 yıldır meşgul olmaktayım.
Artık çırak bulamıyoruz ve yeni çırak maalesef yetişmiyor.
Mesleğin yok olmasından endişe duyuyorum.
Devletin, Kültür Bakanlığının mesleğimize sahip çıkmasını istiyorum.
Biz ustalara devlet sanatçısı unvanı verilerek korunmalıyız, yeni çıraklar yetiştirebilmeliyiz" diyor.
Eyüp Makal'a dikkat.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Melih ABİ: Tehlike karşıdan geliyor aldırış eden yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN