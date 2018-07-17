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’de cinayet

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Mersin’de cinayet
MERSIN'DE aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, üvey kardeşler Mehmet Ali E. ile Nuri E. arasında yaşanan husumet nedeniyle bir süre önce kavga çıktı. Daha sonra Mehmet Ali E. beraberindeki 4 oğluyla merkez Yenişehir ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki Nuri E'nin oğlu Cahit E'nin evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma ardından bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla yaralanan Cahit E. olay yerinde hayatını kaybetti, kardeşleri K.E., R.E. ve F.E. de çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay sonrası soruşturma başlatan polis ekipleri zanlılar Mehmet Ali E. ve çocukları A.E., Y.E., M.E. ile M.Y.E. ekiplerce gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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Mersin’de cinayet
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