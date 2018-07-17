Mezuniyet heyecanı

NİĞDE
Ömer Halisdemir Üniversitesinde (NÖHÜ) yaklaşık 3 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. NÖHÜ 2017-2018 akademik yılı mezuniyet töreni, üniversite yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlendi. Niğde
Valisi Yılmaz Şimşek, törende, öğrenciler ve aileleri için heyecan dolu bir günün yaşandığını söyledi. Öğrencilerin kendilerini yenilediği ve değerlere sahip çıktığı sürece her işte başarılı olacağına inandığını aktaran Şimşek, "Sizler, hain darbe girişiminin seyrini dolayısıyla Türkiye'nin kaderini değiştirmiş Niğde'mizin gururu, kahramanımız Ömer Halisdemir'in adını taşıyan bir üniversiteden mezun oluyorsunuz. Ben inanıyorum ki hayatınız boyunca bu gururu hep taşıyacaksınız" diye konuştu. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ise öğrencilerin eğitim hayatlarının zorlu bir aşamasını daha başarıyla tamamladığını dile getirdi. Rektör Kar, öğrenim süresince dinamik bir akademik kadro ve çağdaş bir müfredatla öğrencilerin nitelikli şekilde mezun olabilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini anlattı.