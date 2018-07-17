Orman yangını korkuttu

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Gülnar ilçesinde çıkan, 5 helikopter ve 2 uçakla müdahale edilen orman yangını, kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Lapa Mahallesi'ndeki ormanlık alanında yangın çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına 5 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz ve 10 su tankıyla müdahale etmeye başladı. İlk belirlemelere göre, yangının 30 hektar alanda etkili olduğu öğrenilirken, yangını söndürmek için yakın ilçelerden de takviye ekiplerin geldiği belirtildi. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.