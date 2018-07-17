Parmak bebek Miraç ağabeyine kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

Tarsus ilçesinde yaşayan iş makinesi operatörü Serkan Güder'in (36) ev hanımı olan eşi Deniz Güder, ikinci çocuğuna 26 haftalık hamileyken 15 Nisan 2018 tarihinde sancılandı. Deniz Güder'i muayene eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mahmut Güden, erken doğuma karar verdi. Deniz Güder, Op. Dr. Güden ve ekibinin gerçekleştirdiği doğumla 970 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğe Miraç adı verildi. Akciğerleri ve kalbinde sıkıntı olan Miraç bebek, hastanede tedaviye alındı. Tedaviyi, Yenidoğan Uzmanı Dr. Banu Mutlu Özyurt ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları Dr. Tarık Ersöz ve Dr. Süleyman Nazoğlu yönetti. Hemşirelerin de büyük bir titizlikle bakımlarını yaptığı, anne Deniz Güder'in her gün ziyaret ettiği minik Miraç, yaklaşık 3 aylık tedaviyle sağlığına kavuştu.. Taburcu edilen bebeği hastaneden almaya, anne ile birlikte küçük Miraç'ın ağabeyi Hasan Efe de (4) geldi. Sürekli kardeşini soran, Hasan Efe kapıda annesiyle birlikte heyecan içinde bekledi. Hasan Efe, hemşirelerin getirdiği kardeşine büyük bir sevinçle sarılıp öptü. Sık sık kardeşinin yanağını okşayan, doktorlar ve hemşirelere "Kardeşim iyileşti mi?" diye soran Hasan Efe, "Onu eve götürelim, artık bizimle kalsın" sözleriyle herkesi duygulandırdı.