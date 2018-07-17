Tek yürek olduk

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ve Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında vatandaşlar meydanlarda bir araya geldi. Tüm illerde aynı saatlerde başlayan anma törenlerinde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda dualar edildi. ADANA
Adana'da Valiliği öncülüğünde Adana Merkez Park'ta düzenlenen programa, kent sakinleri ellerinde Türk bayraklarıyla akın etti. Vali Mahmut Demirtaş, hain darbe girişimin unutulmamasını, unutturulmamasını sağlayacaklarını belirtti. 15 Temmuz'un bir takvim yaprağından öte olduğunu ifade eden Demirtaş, "15 Temmuz millettir, vatandır, bayraktır devlettir, ezandır" dedi. 15 BİN KİŞİLİK İRMİK HELVASI
AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu da 15 Temmuz'da Adanalıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek vatan sevdasının nasıl olacağını gösterdiğini belirtti. Sarıeroğlu, milletin bu dik duruşunun çok önemli olduğunun belirtti. Sıcak hava nedeniyle 6 dev fan çalıştırılan alanda kar ve meyve sulu yöresel lezzet karsambaç dağıtıldı. Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) tarafından da 15 bin kişilik irmik helvası katılımcılara ikram edildi. MERSİN
Mersin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi. Tevfik Sırrı Gür Stadı önünden başlayan yürüyüş, Silifke Caddesi üzerinden Cumhuriyet Alanı'na kadar devam etti. Cumhuriyet Alanı'ndaki programda da Kur'an-ı Kerim okundu, daha sonra Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi dua etti. GAZİANTEP
Gaziantep'teki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, sahneye çağrılan imamlar birlikte sela okudu. Kum sanatçısı Tarkan Köylü de 15 Temmuz gecesi halkın direnişini anlatan gösteri sundu. Vali Ali Yerlikaya, alandakilerden çocuklarına gelenek, görenek ve dinini öğretmesini istedi. HATAY
Hatay'da Antakya Cumhuriyet Alanı'nda toplanan vatandaşlar, Antakya Mehteran Bölüğü öncülüğünde Atatürk Caddesi'nden ellerinde Türk bayraklarıyla törenin düzenleneceği 15 Temmuz Milli İrade Parkı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe Valisi Erdal Ata, milletvekilleri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ve vatandaşlar katıldı. KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş Demokrasi Meydanı'ndaki etkinlikte Kanal 7 Radyo sunucusu Mehmet Can, 15 Temmuz Gazisi Yavuz Dede ile söyleşi gerçekleştirdi. Kalkışma sırasında kolundan yaralanan gazi Dede, yaşadıklarını anlatırken, gözyaşlarına hakim olamadı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan 25 yaşındaki Muharrem Kerem Yıldız ile anısı anlatan Dede, "Köprüde cep telefonumla video çekerken, Muharrem'in önümden geçerek bana gülümsediğini gördüm" dedi. OSMANİYE
Osmaniye'de vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliklerin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle devam etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaptığı konuşmanın dev ekrandan izlenmesinin ardından 15 Temmuz'la ilgili sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Program alanında vatandaşlara pilav, çay ve su ikram edildi. Murat KARAMAN, Bekir COŞKUN, Mehmet BONCUK, Sırrıberk ARSLAN