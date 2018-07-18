Akıllı, yeşil ve çevreci üniversite Kendi elektriğinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan üreten Hasan Kalyoncu Üniversitesi, doğaya zarar vermeden gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma düşüncesiyle hareket ediyor

Giriş Tarihi: 18.7.2018