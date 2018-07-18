Akıllı, yeşil ve çevreci üniversite

Bölgenin ilk vakıf üniversitesi olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) eğitimin yanı sıra pek çok alanda da öncülük misyonunu üstlendi. HKÜ'de kurulan güneş enerji santraliyle kampusun tüm enerji ihtiyacı doğal yollardan karşılanırken, yılda 45 bin ağacın karşılayabileceği kadar karbondioksit emisyonu da azaltılarak doğaya ve çevreye zarar verilmesi engelleniyor BÖLGENİN PARLAYAN YILDIZI
HKÜ kendi elektriğinin tamamını yenilenebilir enerji teknolojilerini kullanarak güneşten elde ediyor. Gaziantep
'in ve bölgesinin parlayan yıldızı, teknoloji ve inovasyonun merkezi HKÜ, Güneş panelleriyle elektrik enerjisi üreten bölgedeki ilk üniversite olarak yoluna devam ediyor. HKÜ bu tür çalışmalarıyla akıllı, yeşil ve sıfır emisyonlu üniversite hedefleri ile çalışmalarını sürdürüyor. Teknoloji üretimi, edinimi ve kullanımı dâhil olmak üzere birçok alanda yeni projeler üreten HKÜ'de 1,2 MW kurulu gücünde, fotovoltaik teknolojiyi kullanan güneş enerji santrali bulunuyor. Santralin ürettiği enerji öncelikle öz tüketimde kullanılıyor. Santralin durumu ve üretim değerleri ise internet üzerinden anlık takip edilebilirken, her ay KALİTTO (Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi) tarafından da rapor ediliyor. Bu bağlamda yılda 45 bin ağaç kadar CO2 emisyonu azaltılabiliyor. YENİLENEBİLİR ENERJİDE ÖNCÜ
Güneş panelleriyle elektrik üreten bölgedeki ilk üniversite olduklarını vurgulayan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, yenilenebilir enerjiyi kullanarak doğaya zarar vermeden, gelecek nesillere nasıl daha iyi bir dünya bırakabiliriz düşüncesiyle hareket ettiklerini ifade etti. Sahip olduğumuz güneş enerji santralimiz ile bir yılda bin ton CO2 salımını engellemiş olacağız diyen Rektör Yılmaz: ''Akıllı, yeşil ve sıfır emisyonlu üniversite hedeflerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.