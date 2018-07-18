Anlamlı turnuva büyük ilgi gördü

ŞEHİTKAMİL Belediye Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ekinlikleri çerçevesinde düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası, 3 farklı kategoride yarışmacı 53 farklı takımdan 210 basketbolcunun katılımıyla tamamlandı. Potada heyecanın hiç dinmediği turnuvada Başkan Rıdvan Fadıloğlu, dev adamları ve perileri etkinlik alanında yalnız bırakmazken, ödül kürsüsü heyecanı yaşayan şampiyonlara çeşitli armağanlar ve başarı belgelerini takdim etti. Şehitkamil Belediyesi, Türkiye Basketbol Federasyonu Gaziantep
İl Temsilciliğinin işbirliği içerisinde düzenlediği 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvasında gençlerin heyecanını paylaşan ve ödül töreni esnasında şampiyonlara başarı belgeleri, madalyaları ve armağanlarını takdim eden Başkan Fadıloğlu, ödül töreni esnasında yaptığı konuşmada 15 Temmuz kahramanlarını unutmadıklarını ve hiçbir zaman unutturmayacaklarını ifade etti.