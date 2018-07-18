ATDSK’da yaz kupası sona erdi

ALTYAPIDAN
yetişen tenisçilere
yönelik önemli
turnuvalardan
biri olan 12 Yaş
Yaz Kupası-2 Tenis
Turnuvası, Adana
'da yapıldı.
Adana Tenis,
Dağ ve Su Sporları
Kulübü'nün (ATDSK)
ev sahipliğinde
gerçekleşen
12 Yaş Yaz Kupası-
2 Tenis Turnuvası'na
Adana, Ankara, Elazığ, Hatay, İstanbul, Mersin
ve Osmaniye'den toplam 63 sporcu katıldı. Ali Serdar
Türköz'ün başhakemliğini yaptığı turnuvada, raket
sallayan tenisçiler, başarılı maçlar çıkardı. Turnuvada
Tek Erkekler'de Deniz Penciu şampiyon, Mert Aytekin
ikinci, tek bayanlarda Doğa Çakır şampiyon, Derin
Özdemir de ikinci oldu. Çift erkeklerde Mert Aytekin-
Berke Kükrer
ikilisi şampiyonluk
kupasını
alırken,
Deniz Penciu-
Mert Gergin
de ikincilik
kupasının sahibi
oldu. Çift bayanlarda
da Derin
Özdemir-İdil
Kehribar çifti şampiyon,
Ceren Çorat-
Doğa Çakır ikilisi de
ikinci oldular. Finalist
tenisçilere kupaları ATDSK Başkanı
Ali Refah Keskin ve Sayman Üye
Yusuf Boğa tarafından verildi. Başkan
Keskin, tenisi yaşam biçimi olarak benimseyip,
istikrarlı antrenman yapan ve kazanma
isteğiyle korta çıkan tenisçilerin başarıyı
yakaladıklarını söyledi.