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ATDSK’da yaz kupası sona erdi

Giriş Tarihi: 18.7.2018
ATDSK’da yaz kupası sona erdi
ALTYAPIDAN yetişen tenisçilere yönelik önemli turnuvalardan biri olan 12 Yaş Yaz Kupası-2 Tenis Turnuvası, 'da yapıldı. Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nün (ATDSK) ev sahipliğinde gerçekleşen 12 Yaş Yaz Kupası- 2 Tenis Turnuvası'na Adana, Ankara, Elazığ, Hatay, İstanbul, Mersin ve Osmaniye'den toplam 63 sporcu katıldı. Ali Serdar Türköz'ün başhakemliğini yaptığı turnuvada, raket sallayan tenisçiler, başarılı maçlar çıkardı. Turnuvada Tek Erkekler'de Deniz Penciu şampiyon, Mert Aytekin ikinci, tek bayanlarda Doğa Çakır şampiyon, Derin Özdemir de ikinci oldu. Çift erkeklerde Mert Aytekin- Berke Kükrer ikilisi şampiyonluk kupasını alırken, Deniz Penciu- Mert Gergin de ikincilik kupasının sahibi oldu. Çift bayanlarda da Derin Özdemir-İdil Kehribar çifti şampiyon, Ceren Çorat- Doğa Çakır ikilisi de ikinci oldular. Finalist tenisçilere kupaları ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin ve Sayman Üye Yusuf Boğa tarafından verildi. Başkan Keskin, tenisi yaşam biçimi olarak benimseyip, istikrarlı antrenman yapan ve kazanma isteğiyle korta çıkan tenisçilerin başarıyı yakaladıklarını söyledi.
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ATDSK’da yaz kupası sona erdi
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