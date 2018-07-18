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’ın serinleten lezzeti: Limon dondurması

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Hatay’ın serinleten lezzeti: Limon dondurması
HATAY'A has lezzetlerden olan limon kabuğu rendesi, limon suyu ve şekerden yapılan limon dondurması merkezi alanlarda, büfelerde ve seyyar limon arabalarında satılıyor. Geçmişi 1900'lü yıllardan öncesine dayandığı belirtilen ve günümüze kadar uzanan limon dondurmasında özellikle seyyar arabalarında satış gerçekleştiren ustalar tercih ediliyor. Merkez Antakya ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Parkında limon satışı yapan Mustafa Doğru, 'a özgü limon dondurmalarında katkı maddesi bulunmadığını söyledi. Doğru, "Bu yüzyıllar boyunca süren Hatay'a has bir limon dondurması. Sade limonla yapılıyor. Yaz sezonunda oldukça rağbet görüyor" dedi. 22 yıllık limon dondurması ustası Arif Çalğın ise artan limon fiyatlarından ve kaliteli limon bulamamaktan yakındı.
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Hatay’ın serinleten lezzeti: Limon dondurması
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