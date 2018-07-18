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Hüseyin Yayman’dan teşekkür ziyareti

Altınözü ilçesinde kanat önderleri ve sivil toplum temsilcileriyle buluşan AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman teşekkür etti

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018
Hüseyin Yayman’dan teşekkür ziyareti
AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye'nin dünyada ve bölgesinde küresel güç haline geleceğini söyledi. Milletvekili Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik ve Hüseyin Şanverdi, Cumhur İttifakına yüzde 83,8 ile rekor destek veren Altınözü İlçesinde kanaat önderleri ve sivil toplum örgütü temsilcileri buluştu. Hüseyin Yayman rekor destek için Altınözlü hemşerilerine teşekkür etti. 24 Haziranda sandığa atılan her oyu Türkiye'nin geleceğine konulan bir tuğlaya benzeten Yayman, "Türkiye, çevresinde bir terör koridoru ile çevrilmek istendi. Hamdolsun liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın onurlu ve dik duruşu ile oyunları boza boza, önümüze çekilmek istenen seti yıka yıka geldik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye sadece bölgesinde değil, dünyada küresel güç konumuna gelecek" dedi.

"HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK"
Hatay'ı Altınözü'nü her alanda kalkındırmada kararlı olduklarını belirten Hüseyin Yayman, "Yeni dönemde Altınözü'ne hizmetlerimiz devam edecek. Öncelikli amacımız Antakya- Altınözü yolunu tamamlamak olacak. Altınözü'nde bir de hastane sorunu var. İnşallah yeni dönemde ilçemize yakışır bir hastane yapmak istiyoruz, Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.
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Hüseyin Yayman’dan teşekkür ziyareti
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