Japonya’ya şalgam gönderıyoruz

30
'u aşkın ülkeye ihracat yapan Kilikya şalgam, 11-15 Temmuz 2018 tarihlerinde, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonunda gerçekleştirilen gıda ticaret heyeti gezisinde Japonya
'nın önemli gıda profesyonelleri ile yüz yüze iş görüşmeleri yaptı. 40'ın üzerinde Japon Gıda firması ile ayrı ayrı gerçekleştirilen 100' e yakın ürün tanıtıldı. Japonya ile yapılan ekonomik bağlantıların yanı sıra program kapsamında "Türk Gıda Ürünleri Festivali" gerçekleştirildi. Kültürel bağları da güçlendirmeye yönelik atılan adımların içinde, Tokyo'nun önemli bir meydanında kurulan özel tasarım standlar da ülkemize özgü gıda ürünleri sergilendi. Türk Gıda Ürünleri Festivali'nde Japon halkının beğenisine sunulan gıda ürünlerimizin yanı sıra şalgam tadımları büyük beğeni kazandı.