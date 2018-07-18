Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Japonya’ya şalgam gönderıyoruz

’ya şalgam gönderıyoruz

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Japonya’ya şalgam gönderıyoruz
30'u aşkın ülkeye ihracat yapan Kilikya şalgam, 11-15 Temmuz 2018 tarihlerinde, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonunda gerçekleştirilen gıda ticaret heyeti gezisinde 'nın önemli gıda profesyonelleri ile yüz yüze iş görüşmeleri yaptı. 40'ın üzerinde Japon Gıda firması ile ayrı ayrı gerçekleştirilen 100' e yakın ürün tanıtıldı. Japonya ile yapılan ekonomik bağlantıların yanı sıra program kapsamında "Türk Gıda Ürünleri Festivali" gerçekleştirildi. Kültürel bağları da güçlendirmeye yönelik atılan adımların içinde, Tokyo'nun önemli bir meydanında kurulan özel tasarım standlar da ülkemize özgü gıda ürünleri sergilendi. Türk Gıda Ürünleri Festivali'nde Japon halkının beğenisine sunulan gıda ürünlerimizin yanı sıra şalgam tadımları büyük beğeni kazandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Japonya’ya şalgam gönderıyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN