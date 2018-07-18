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Kan döken eski eşe haksız tahrik yok

NAZAN ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018
Kan döken eski eşe haksız tahrik yok
ADANA'DA boşandığı eşinin, iş arkadaşıyla duygusal ilişki yaşadığını ileri sürerek silahla Volkan Dal'ı (24) öldürdüğü, Leyla Dönmez'i(35) ise ağır yaraladığı ileri sürülen Nuh Murat Uludemirci (38) Mahkeme, duruşma savcısının "Haksız tahrik eski eşin ölümüne davetiye çıkarır" mütalaasına uyarak sanığın müebbet hapis ve 17 yıl hapisle cezalandırmasını kararlaştırdı ve iyi hal indirimi yapmadı.

"HAZMEDEMEDİ" İDDİASI
Olay,12 Aralık 2017'de Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. İddianameye göre Nuh Murat Uludemirci, eşini Volkan Dal ile gezdiğini görünce Leyla Dönmez'i söyleyerek uyardı. Taraflar boşanmaya karar verdi. İddiaya göre sanığın uyarmasına rağmen karısı ve Volkan Dal'ın arkadaşlığı devam etti. Olay günü de Uludemirci, aracıyla hareket halindeyken durakta bekleyen eski eşi ve Volkan Dalı görünce durumu hazmedemeyip, silahını ateşledi. Talihsiz genç ölürken, Leyla Dönmez ağır yaralandı. Sanık hakkında dava açıldı.

MAHKEME MÜTALAAYA UYDU
Mahkeme, savcı C.Hakan Kan'ın "Haksız tahrik uygulanmasının, uygulandığı taktirde bu durum eski eşin ölümüne davetiye çıkarır" mütalaasına uyarak sanığı cinayetten müebbet, eşini öldürmeye teşebbüsten ise 15 yıl, silahtan 2 yıl olmak üzere 17 yıl hapse mahkum etti. Sanık hakkında iyi hal indirimi de yapılmadı.
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Kan döken eski eşe haksız tahrik yok
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