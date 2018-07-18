Mavi Şimşek boş durmuyor

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adrosuna son olarak Kardemir Karabükspor'dan 23 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba, Hamidou Traore ve Partizan'dan 30 yaşındaki defans oyuncusu Milan Mitrovic'i katan TFF 1. Lig ekiplerinden Adana
Demirspor yeni sezon hazırlıklarını Ankara Kızılcahamam'da sürdürüyor. Teknik direktör Hakan Kutlu oyuncularıyla yakından ilgileniyor. HAZIR HALE GELMELİYİZ
Teknik adam Kutlu, takımının her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, "Oyuncularımın performansından memnunum. Yeni bir takım olmamıza rağmen istediğimiz verimi almaya başladık. Zorlu bir maraton bizleri bekliyor. Bunun için elimizden geleni yapıp lige hazır hale gelmemiz gerekiyor" diye konuştu. ?JAKUP KOSECKİ OLMADI
Transfer görüşmelerini Avrupa'da sürdüren sportif direktör Tanju Çolak'ın Jakup Kosecki ile anlaşamadığı öğrenildi. İstanbul'daki görüşmede 150 bin Euro isteyen kulübü ile pazarlık yapmak ve oyuncuyu getirmek için Polanya'ya giden Çolak kulübün bu kez 300-400 bin Euro bonservis istemesi ile şok oldu. Kosekci'nin kulübü ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.