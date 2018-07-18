Şampiyondan Ataşbak’a ziyaret

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Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonu Mikail Yaşar'ı makamında kabul etti. Ataşbak, 31 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında Antalya
'da yapılan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ kol Türkiye 1.si, 26-30 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan'da ki Avrupa Şampiyonasında da sağ kol Avrupa 3.sü olan Mikail Yaşar ve Kozan Gençlik Spor Kulüp Başkanı Oğuz Cengiz'den şampiyonalar hakkında bilgi aldı. Son dönemlerde bilek güreşi sporcularının atılım yaptıklarına vurgu yapan Ataşbak, "Genç sporcumuzla gurur duyuyoruz" dedi.