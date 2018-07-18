Şehir hastanelerinde kadavradan karaciğer nakli

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genelindeki şehir hastanelerinde ilk kadavradan karaciğer nakli, Adana
'da gerçekleştirildi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yer alan Organ Bağışı Merkezi'ndeki kadavradan alınan karaciğer, 65 yaşındaki siroz hastası kadına başarıyla nakledildi. Bir trafik kazasında yaralanan ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan
kişinin beyin ölümü gerçekleşince yakınları, organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine harekete geçen yetkililer, uygun organların ihtiyaç sahiplerine nakledilmesi için araştırma başlattı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan Organ Nakli Merkezi'ne başvuran 65 yaşındaki siroz hastası Emine Yağmur'un, karaciğer nakli beklemesi ve nakil için herhangi bir engel olmaması üzerine gerekli çalışmalar yapıldı. Kente getirilen karaciğer, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nden gelen ekibin de katılımıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı bir şekilde Yağmur'a nakledildi. Karaciğer Nakil Sorumlu Cerrahı Doç. Dr. Süleyman Çetinkünar, geçen yıl eylül ayında hizmet vermeye başlayan hastanede, organ nakli merkezinin kasım ayında faaliyetlerine başladığını söyledi.