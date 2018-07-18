Şehit Ömer Halisdemir Meydanı açıldı

OSMANİYE
Belediyesi tarafından, Fakıuşağı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan, 15 Temmuz darbe gecesinin kahramanlarından Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in isminin verildiği meydanın açılışı yapıldı. Program, tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve Osmaniye
İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından dua edildi. Vali Ömer Faruk Coşkun, 15 Temmuz 2016 günü, FETÖ'ye bağlı vatan hainlerinin kanlı bir darbe teşebbüsünde bulunması ile şanlı tarihe kara bir leke çalınmak istendiğini, ancak Türk milleti büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek bu oyunu bozduğunu söyledi. Coşkun, "Bizler hala Sütçü İmam'ın yapmış olduğu kahramanlıktan gururla bahsediyor, adını yaşatmaya çalışıyorsak Şehit Ömer Halisdemir'in yapmış olduğu kahramanlıktan da gururla bahsedip adını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise, "Şehit Ömer Halisdemir'in isminin Osmaniye de ona yakışır bir yerde yaşatılması gerektiği düşündük. Meclis üyelerimizle Osmaniye'ye Türkiye'nin dört bir yanından okumak için gelen geleceğimize güzel nesiller yetiştiği Osmaniye Korkut Ata Üniversitenin kapısının karşısında şehit Ömer Halisdemir isminin yaşatılması konusunda ortak karar aldık" dedi.