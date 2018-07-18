Yabancılara yangın tatbikatı

ORMAN
ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ile Mücadele Genel Müdürlüğü ile TİKA'nın ortaklaşa düzenlediği eğitim programı tamamlandı. 16 ülkeden 29 uzmanın katıldığı eğitim sonrası Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Alata Şefliği deposunda yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikata Orta Asya ve Balkan ülkelerine yönelik düzenlenen Uluslararası Çölleşme ile Mücadele Eğitimine katılan konuklarda katıldı. Eğitime Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Bosna Hersek, Rusya, Kosova, Makedonya, Moldova, Karadağ, Pakistan, Romanya, Sırbistan ve Ukrayna katıldı. Çölleşme ile Mücadele Genel Müdürü Mustafa Gözükara, Mersin
Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper'in katılımı ile uygulama örnekleri yabancı uzmanlara gösterildi.