Yaz futbol okulu açıldı

9 ilçedeki 10 stadyumda yaz tatili boyunca sürecek Adana
Büyükşehir Belediyesi Yaz Futbol Okulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün başlama vuruşu ile açıldı. Başkan Sözlü, sporun ve sporcunun her daim yanında olduklarını, futbola ilginin en yüksek olduğu bir dönemde Yaz Futbol Okulu'nu açmaktan gurur duyduğunu belirtti. Teknik direktör Tekin İncebaldır koordinesinde 22 yardımcı antrenör ile 7-15 yaş arasındaki 7 bin çocuk ve gence ücretsiz eğitim verecek olan futbol okulunun açılışı gerçekleştirildi. Geleceğin yıldız kramponlarının Adana'dan yetişmesi için her yaz tatilinde futbol okulları açan Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı eğitimlerini Eylül'e kadar sürdürecek. Başkan Sözlü, futbola ilginin yoğun olduğu bir dönemde Adana Büyükşehir Belediyesi olarak bir futbol okulu açıyor olmaktan, bunu gelenekselleştirmekten gurur duyduklarını ifade etti ve "İnanıyorum ki Türk futbolunun yıldızları buradan çıkacak" dedi. 18 Haziran itibariyle eğitime açılan Yaz Futbol Okulları Başkanı Sözlü'nün başlama vuruşu ile açıldı.