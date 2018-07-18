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Yumurtalık’ta büyük coşku

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Yumurtalık’ta büyük coşku
ADANA'NIN sosyal, kültürel ve sanatsal yaşamına artı değer katan başarılı organizasyonlara imza atan Büyükşehir Belediyesi, sahil ilçesi Yumurtalık'ta büyük coşku yaşattı. Temiz denizin sembolü Mavi Bayraklı plajlarıyla turizmde yıldızı parlayan Yumurtalık'ta gerçekleştirilen Adana Büyükşehir Belediyesi Yollarda etkinliğinde Sanat TIR'ı, sağlık otobüsü, gezici kütüphane ve gezici dijital mamografi cihazı ile tatilcilere kültür, sanat ve sağlık hizmetini bir arada sundu. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda görevli doktorlar ve uzman personel de Adana Büyükşehir Belediyesi Yollarda etkinliği kapsamında vatandaşları sağlık taramasından geçirdi. Doktorlar, vatandaşları muayene ederken, yardımcı sağlık personeli de kan tahlillerini yapıp, tansiyonlarını ölçtü. Gezici dijital mamografi cihazı, kadınlara ücretsiz sağlık hizmeti verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin eğlence, kültür ve sağlık hizmetleriyle moral depolayan Yumurtalık sakinleri ve tatilciler Başkan Hüseyin Sözlü'ye şükranlarını sundu.

ETKİNLİK YAPILDI
Başkan Hüseyin Sözlü'nün liderliğinde insan merkezli sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini sergileyen Adana Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın koordinesindeki etkinliği Yumurtalık'a taşıdı. Ayas Belediye ve Zeytinbeli Plajı'nda iki akşam üst üste gerçekleştirilen kutlamalarda konservatuvarı sanatçıları, halk oyunları ekibi, şehir bandosu vatandaşları coşturdu.
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Yumurtalık’ta büyük coşku
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