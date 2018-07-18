ADANA'NIN
sosyal, kültürel
ve sanatsal
yaşamına
artı değer
katan başarılı
organizasyonlara
imza
atan Adana
Büyükşehir
Belediyesi,
sahil ilçesi
Yumurtalık'ta
büyük coşku
yaşattı. Temiz
denizin sembolü
Mavi
Bayraklı
plajlarıyla
turizmde
yıldızı
parlayan
Yumurtalık'ta
gerçekleştirilen
Adana
Büyükşehir
Belediyesi
Yollarda etkinliğinde
Sanat TIR'ı, sağlık
otobüsü, gezici kütüphane
ve gezici dijital
mamografi cihazı ile
tatilcilere kültür, sanat
ve sağlık hizmetini bir
arada sundu. Sağlık ve
Sosyal Hizmetler Daire
Başkanlığı'nda görevli
doktorlar ve uzman
personel de Adana
Büyükşehir Belediyesi
Yollarda etkinliği kapsamında
vatandaşları
sağlık taramasından
geçirdi. Doktorlar,
vatandaşları muayene
ederken, yardımcı
sağlık personeli de kan
tahlillerini yapıp, tansiyonlarını
ölçtü. Gezici
dijital mamografi cihazı,
kadınlara ücretsiz
sağlık hizmeti verdi.
Adana Büyükşehir
Belediyesi'nin eğlence,
kültür ve sağlık hizmetleriyle
moral depolayan
Yumurtalık sakinleri
ve tatilciler Başkan
Hüseyin Sözlü'ye şükranlarını
sundu. ETKİNLİK YAPILDI
Başkan Hüseyin Sözlü'nün liderliğinde insan merkezli sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini sergileyen Adana Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın koordinesindeki etkinliği Yumurtalık'a taşıdı. Ayas Belediye ve Zeytinbeli Plajı'nda iki akşam üst üste gerçekleştirilen kutlamalarda konservatuvarı sanatçıları, halk oyunları ekibi, şehir bandosu vatandaşları coşturdu.