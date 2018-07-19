10 katlı binayı sarmaşıklar sardı

SEYHAN
ilçesindeki 2000 Evler Mahallesi'nde yer alan Mavi Bulvar
üzerinde 2014 yılında yapımı tamamlanan 10 katlı Clubbahçe isimli apartman, kentin beton görüntüsüne karşın etrafını kaplayan sarmaşıklarla dikkat çekiyor. Damında terası ve yüzme havuzunun da bulunduğu binada daire fiyatları 1 milyon lirayı buluyor. Binanın yeşil görünümü ilk başta vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, sarmaşıkların binayı sarmasıyla birlikte 10 katlı apartmanın beton binaların arasında huzur verici bir yapı haline geldiği belirtiliyor. Özel bir yöntemle binanın tüm dış cephesinin sarmaşıklarla kaplandığı apartmanda daireler yüksek fiyatlarla alıcı buluyor.