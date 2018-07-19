Adalet Köprüsü hayata bağlayacak

Adana
Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen 'Adalet Köprüsü Olmaya Var Mısın?' projesi kapsamında aralarında şiddet mağduru kadın, suça sürüklenen çocuk ve uyuşturucu suçlularının da bulunduğu toplam 50 mağdur ve suç faili, kendilerine 'yaşam koçluğu' yapacak adalet gönüllüleri ile eşleştirildi. Proje ile ekonomik durumları, iş ihtiyacı, eğitim ve psikolojik destek durumu, aile düzeni gibi birçok kriter göz önüne alınarak 10 suça sürüklenen çocuk, 10 suç mağduru çocuk, 10 aile içi şiddet mağduru kadın, 10 suç mağduru yetişkin ve 10 Denetimli Serbestlik yükümlüsü olmak üzere toplam 50 kişi belirlendi. Yaşam koçları bu kişilerle eşleştirilerek suçtan uzak durma, ihtiyaç tespitiyle mağduriyetleri önleme gibi konularda destek olmaya başladı. KATILIM YÜKSEK OLDU
Adana Göltepe Eğitim Tesisleri'nde projeye ilişkin toplantıya Vali Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Çukurova Üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar ile gönüllü yaşam koçları ile projenin ortakları olan kurumların temsilcileri katıldı. GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ:
Proje ile 50 kişiye 'adalet gönüllüleri' tarafından yaşam koçluğu yapılacağını kaydeden Başsavcı Ali Yeldan, "Bu sayede suç ve suçludan uzak durulması, mağdur olanlara yapılacak ihtiyaç tespiti çalışmalarıyla mağduriyetlerinin önlenmesi, psiko-sosyal, mesleki eğitim verilmesi ve iş desteği sağlanacak. Amacımız 1 yıllık bir proje süresi geçirmek değil suçun önlemesi ve mağdurun desteklenmesi noktasında uzun süreli gönüllülük hareketi oluşturmak" dedi. SUNUM YAPTI:
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Göksen Gündüz, projenin tanıtım ve bilgilendirmesinden oluşan bir sunum yaptı. Gönüllü yaşam koçları arasında bulunan hemşire Hatice Bulut da, projede yer aldığı için çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, "Mağdur ve yükümlülerin toplum içinde var olma yolculuğunun ve hayatın anlamının ne kadar değerli olduğunu fark ettirebilmek, insanlığa yapılabilecek en yüce hizmetlerden olacaktır" dedi.