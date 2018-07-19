Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Adanaspor ilk hazırlık maçına çıkıyor

spor ilk hazırlık maçına çıkıyor

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Adanaspor ilk hazırlık maçına çıkıyor
YENI sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren spor, ilk hazırlık maçını bugün İstanbulspor ile yapacak. Kamp döneminin 2. etabını da Bolu'da geçirecek olan turuncu- beyazlılar, yeni sezona günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor. Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen bugünkü antrenmanda 6'şarlı 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmasıyla tamamlandı. Kamp dönemi boyunca 3 hazırlık maçı yapacak olan Adanaspor, ilk maçını bugün saat 17.00'de Spor Toto 1.Lig takımlarından İstanbulspor ile oynayacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adanaspor ilk hazırlık maçına çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN