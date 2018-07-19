Adanaspor ilk hazırlık maçına çıkıyor

YENI
sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Adana
spor, ilk hazırlık maçını bugün İstanbulspor ile yapacak. Kamp döneminin 2. etabını da Bolu'da geçirecek olan turuncu- beyazlılar, yeni sezona günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor. Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen bugünkü antrenmanda 6'şarlı 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmasıyla tamamlandı. Kamp dönemi boyunca 3 hazırlık maçı yapacak olan Adanaspor, ilk maçını bugün saat 17.00'de Spor Toto 1.Lig takımlarından İstanbulspor ile oynayacak.