Anamur’u ayağa kaldıran karar

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sökülen balık çiftliklerinin Anamur'a on kilometre mesafede Melleç Turizm alanı ve yapımı devam eden Anamur limanı açıklarına kurulması kararı, vatandaşların tepkisine neden oldu. Çevre gönüllüleri bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi. Anamur yerel yöneticileri, sivil toplum kuruluş yöneticileri bir araya gelerek, çiftliklerin Anamur'a kurdurmamak üzere her türlü çabayı göstereceklerini söyledi. Balık çiftliklerinin, Muğla'da oluşan deniz kirliliğinden kaynaklı denizin ekosisteme ve turizme zarar verdiği gerekçesiyle Anamur'a kurulmasının kararlaştırıldığına dikkat çeken çevre gönüllüleri, " Çiftlikler Anamur'da da deniz ekosistemi ve turizme zarar verecek. Kullanılan kimyasallar, balıkların dışkıları denizin yüzeyine de yayılmaktadır. Bu da insan sağlığını tehdit etmenin yanında turizmin bitmesine de neden olacaktır" dediler. Anamur Çevre Gönüllüleri, balık çiftliklerin Anamur bölgesine kurulmasına engel oluncaya kadar tepki koyacaklarını dile getirdiler.