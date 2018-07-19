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Ataşbak, Avrupa şampiyonunu kutladı

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Ataşbak, Avrupa şampiyonunu kutladı
ADANA Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, geçtiğimiz haftalarda Çek Cumhuriyeti'nde geçekleştirilen Avrupa Muay Thai Şampiyonasından şampiyon olarak dönen Cengaver Taylan Kemik'i kutladı. Ataşbak, Yusuf Baysal Spor Kulübünden 86 kiloda Cengaver Taylan Kemik, Muay Thai Federasyonu İl Temsilcisi Ramazan İncetaş , Antrenör Metin Kemik'i makamında kabul ederek müsabakalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonasında Adanalı Yahya Gökalp 60 kiloda Avrupa üçüncüsü oldu.
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Ataşbak, Avrupa şampiyonunu kutladı
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