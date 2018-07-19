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Bu turnuvanın kazananı yok kazandırdıkları daha da çok

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Bu turnuvanın kazananı yok kazandırdıkları daha da çok
15 Temmuz Demokrasi ve etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığı ve Türkiye Futbol Adamları Derneği Gaziantep Şubesi işbirliğiyle organize edilen futbol turnuvasının ödül töreni, sporun tüm güzelliklerine sahne oldu. Yeşil sahada kazananın ve kaybedenin olmadığı, dostluk, barış ve kardeşlik duygularının katılımcı sporculara anlatıldığı, Fair-Play ruhunun pekiştirildiği bir sportif organizasyona imza atan Şehitkamil Belediyesi, TÜFAD büyük alkış aldı. 10 farklı spor kulübünün katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonun ödül töreninde sporcuların Ay-yıldızlı şanlı bayrağa olan sevdaları ve 15 Temmuz marşlarını büyük bir coşku ile söylemeleri tribünleri dolduran yüzlerce öğrenci velisinden büyük alkış aldı. Sporun tüm güzelliklerinin yeşil sahaya yansıdığı organizasyonun finalinde birbirinden yetenekli kramponlar ve formasını büyük bir aşkla giydikleri spor kulüpleri, Şehitkamil Belediye Başkanlığınca sportif malzemeler, günün anısına özgü madalya, kupa ve başarı belgeleriyle ödüllendirildi.
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Bu turnuvanın kazananı yok kazandırdıkları daha da çok
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