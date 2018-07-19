Cinayete keşif ışık tutacak

ADANA
'DA sosyal medya üzerinde başlayan 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı davayla ilgili tutuklu kardeşler Mutlu Kürklü (41) ile Süleyman Kürklü'nün (35) "Kasten öldürme ve iştirak, öldürmeye teşebbüs, hakaret "suçlarından yargılanmasına başlandı. Silahı kendisini korumak için sıktığını söyleyen Süleyman Kürklü suçu üstlendi. Olay yerinde olmadığını söyleyen Mutlu Kürklü ise tahliye edildi. Tutuksuz yargılanan müşteki sanık Mehmet Güleşçi, suçsuz olduğunu belirterek, sanıklardan şikayetçi oldu. Duruşma keşif için ertelendi. SOSYAL MEDYA YÜZÜNDEN
Olay, 16 Şubat'ta Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mutlu Kürklü Mehmet Güleşçi'nin kız kardeşi E.D ile nişanlandıktan sonra ayrıldı. Kürklü başkasıyla evlendi. Sosyal medya üzerinden Kürklü'nün ayrıldığı nişanlısını unutamadığı yönünde yorumlar yapıldı. Buna sinirlenen Mutlu Kürklü, ile kardeşinin böyle bir şey yapmadığını söyleyen Mehmet Güleşçi arasında tartışma yaşandı. Olay günü Süleyman Kürklü ile Mehmet Güleşçi ile onun arkadaşları Rafet Ünaldı, İhsan Kul konuşmak için bir araya geldi. Çıkan kavgada Süleyman Kürklü, Rafet Ünaldı'yı öldürdü 2 kişiyi yaraladı. Olay sırasında orda olduğu ileri sürülen Mutlu Kürklü ile kardeşi Süleyman tutuklandı. Haklarında dava açılan sanıklar Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Süleyman Kürklü, ağabeyinin orda olmadığını söyleyerek, "Karşı taraf bana saldırınca rastgele ateş açtım" dedi.