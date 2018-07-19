Dr. Ulaş Yavuz milli görevden döndü

YAKIN
Doğu Üniversitesi Hastanesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan yardımcısı Doç. Dr. H. Ulaş Yavuz
, Türkiye Kadın Basketbol A Milli Takımı'nın hazırlık kampında doktorluğunu yaptı. İspanya'da yapılacak 2018 A Kadınlar Basketbol Dünya Kupasına katılacak olan Türkiye Kadın Basketbol A Milli Takımı'nın, İstanbul ve Kanada da sürdürdüğü hazırlık kamplarında Doç. Dr. Ulaş Yavuz'un takım doktorluğunu üstlendiği belirtildi. DOÇ.
Dr. Yavuz, Dünya Şampiyonası'nın B Grubu'nda Arjantin, Avustralya ve Nijerya ile tur mücadelesi vermeye hazırlanan potanın perilerinin, Dünya Şampiyonası aday kadrosuyla 1 Ağustos'ta tekrar bir araya gelerek üçüncü etap çalışmaları kapsamında düzenlenecek kondisyon çalışmaları için Slovenya'ya gideceklerini belirtti. İKİ HAZIRLIK MAÇI YAPTI
Kanada milli takımıyla 2 hazırlık maçı yapan periler, İstanbul'da Çin ile oynadı. A Milli Takımı, Ağustos ayında Slovenya'da yapılacak kamp ile Dünya Kupası hazırlıklarına devam edecek.