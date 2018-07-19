İkinci 500’de 13 Adana sanayi firması var

İSTANBUL
Sanayi Odası tarafından Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2017 yılı sonuçları açıklandı. Adana
'dan 13 sanayi firması listeye girme başarısı gösterdi. Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2017 Araştırması'na göre, Adana sanayi firmalarından Oğuz Gıda birinci sıraya yükselirken, Pilyem Gıda 12., adı açıklanmayan firma 42., Zahit Alüminyum 64., Meltem Kimya 123., Tat Nişasta 135., Kıvanç Tekstil 144., Omnia Nişasta 178., Akhan Un 245., Bakırlar İplik 282., Kimteks Tekstil 441., Netafim Sulama 451., Ulusoy Tekstil 483.sırada yer aldı. Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, 2017 yılının zorlu ve mücadele içerisinde geçtiğini, bu şartlarda firma sayısının 10'dan 13'e çıkmasının sevindirici olduğunu, ancak Adana için yeterli görmediklerini söyledi. Kıvanç, bu yıl Adana'dan Oğuz Gıda'nın birinci sırada yer aldığını, 3 firmanın ilk kez girdiği sıralamada 5 firmanın yükseldiğini, 4 firmanın gerilediğini vurguladı. Kıvanç, "Tüm olumsuzluklara karşın üretim, istihdam ve ihracat hedeflerinden ödün vermeden faaliyetlerine devam ederek ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girme başarısı gösteren firmalarımızı kutluyor, önümüzdeki yıllarda daha çok sayıda firmamızın yer almasını ümit ediyorum" ADASO Başkanı diye konuştu.