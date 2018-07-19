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’ın yeni yüzü olacak

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018
Kahramanmaraş’ın yeni yüzü olacak
KAHRAMANMARAŞ'TA yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında yeni yollar ve bulvar açmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, 55 metre genişliğinde yeni bir bulvarın daha yapımına başladı. Dulkadiroğlu sınırları içerisinde bulunan ve Kuzey Çevre Yolu'na bağlantıyı sağlayacak olan yeni bulvarda incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 'ı marka şehir yapma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Başkan Erkoç, "Havalimanı- Sanayi arasındaki yeni yaptığımız bulvar şehrimize yeni bir giriş oluşturacak, yeni bir hava katacak. Hem Kuzey Çevre Yolu'nun Gaziantep- Kayseri yoluna doğu bölgesinde buradan bağlanacak. Hem şehir içine yeni bir bağlantı bulvarı olacak. Bu bulvar Kahramanmaraş'ın yeni bir yüzü olacak" dedi.
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Kahramanmaraş’ın yeni yüzü olacak
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