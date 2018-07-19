Kahramanmaraş’ın yeni yüzü olacak

KAHRAMANMARAŞ'TA
yol yapım ve onarım çalışmaları
kapsamında yeni yollar
ve bulvar açmaya devam
eden Büyükşehir Belediyesi,
55 metre genişliğinde yeni
bir bulvarın daha yapımına
başladı. Dulkadiroğlu sınırları
içerisinde bulunan ve
Kuzey Çevre Yolu'na bağlantıyı
sağlayacak olan yeni bulvarda
incelemelerde bulunan
Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş
'ı marka şehir
yapma yolunda emin adımlarla
ilerlediklerini söyledi.
Başkan Erkoç, "Havalimanı-
Sanayi arasındaki yeni yaptığımız
bulvar şehrimize yeni
bir giriş oluşturacak, yeni
bir hava katacak. Hem Kuzey
Çevre Yolu'nun Gaziantep-
Kayseri yoluna doğu bölgesinde
buradan bağlanacak.
Hem şehir içine yeni bir bağlantı
bulvarı olacak. Bu bulvar
Kahramanmaraş'ın yeni bir
yüzü olacak" dedi.