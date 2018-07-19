Melih ABİ: Metal Sanayi Sitesi iletişim sorunu Melih yaşıyor

Adana'daki Metal Sanayi Sitesi.

Plastik, gıda benzeri işlerle uğraşan iş insanlarının ihracat yaptığı yer.

Ama sıkıntıları da büyük!

Telefon hatları düzenli çalışmıyor.

Yansıtıcı yetersiz.

İnternet sağlıklı değil.

Çok yavaş.

Haliyle iletişim sağlıklı değil.

Türk Telekom Adana yetkilileri.

Lütfen bir el atın ihracatın merkezine…

Esnafın sesine kulak verin.

Telefon yansıtıcılarının ve interneti sağlıklı çalıştırın.

Çalıştırın ki ticaret artsın.

***

Personel sayısının artması lazım



Adana'nın ve Mersin'in nefes aldığı yayla: Akçatekir ve Bürücek.

Buralar kışın da ilgi görüyor ama asıl yoğunluk yazın.

Yaz aylarında nüfus 200- 250 bini buluyor.

Aşağıdaki sıcaktan bunalanlar nefeslenmek için buraya çıkıyor.

Mayıs sonlarında başlayan göç Eylül'e kadar sürüyor.

Akçatekir ve Bürücek yaylası çok kalabalık.

Geçtiğimiz günlerde okurumuz rahatsızlanmış.

Buradaki sağlık ocağına gitmiş.

"Tek doktor kalabalığa yetmiyor" dedi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer kardeşim bu sese bir kulak ver lütfen.

Personel sayısı artırılırsa yayladakiler sıkıntı çekmez.