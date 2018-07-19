Prof. Dr. Sağsan seminer verdi

YAKIN
Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve İnovasyon ve Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sağsan, Lefke Avrupa Üniversitesi
'nin davetlisi olarak 'Akademik Yayınların İp Uçları; Sosyal Bilim Yapmanın Dayanılmaz Hafifliği' başlıklı bir seminer verdi. Prof. Dr. Sağsan, öğretim elemanları ve doktora öğrencilerine yönelik verdiği seminerde bilimsel bir makalenin ipuçları ve editoryal süreçlerle ilgili bilgiler aktardı. Yazılan her makalenin arkasında çok güçlü bir teorinin ve yöntemin yer alması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sağsan, bilim yapmanın dayanılmaz hafifliğini 3 temel şarta bağladı. Bilimsel bir makale yazmak için birincil olarak literatürün iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sağsan, herhangi bir bilimsel çalışmada ele alınan teorinin sadece literatüre dayalı boşluğunun değil aynı zamanda ampirik verilerin zenginliği ile yakalanabileceğini belirtti.