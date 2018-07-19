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Tarsus TB’den üyelerine Dış Ticaret Eğitimi

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018
Tarsus TB’den üyelerine Dış Ticaret Eğitimi
TARSUS Ticaret Borsası bir ilke daha imza atarak üyelerine " İşyerinde Dış Ticaret Eğitimi" projesi ile üye iş yerlerinde birebir dış ticaret eğitimi vermeye başladı. İhracatı ülkelerin değil, firmaların gerçekleştirdiğine inanan Tarsus Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, üyelerine istekleri doğrultusunda kendi işyerlerinde dış ticaret ve ihracat eğitimi verilmesini sağladı. Türkiye'nin 2023 ihracat hedefine ulaşması için ihracatçı sayısını artırmak zorunda olduğuna dikkat çekmek amacıyla başlatılan bu girişim ile borsa- üye, üye - borsa ilişkisi arttırılacağı bildirildi.
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Tarsus TB’den üyelerine Dış Ticaret Eğitimi
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