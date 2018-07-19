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Yapı çalışanları bir çatı altında toplandı

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Yapı çalışanları bir çatı altında toplandı
ADANA'DA yapı çalışanları bir çatı altında toplandı. Yapı Çalışanları Derneği'nin ilk kongresi yapılarak 7 kişiden oluşan yönetim kurulu belirlendi. Başkanlığa Ali Ramazan Evren, başkan yardımcılığına Muammer Özgür, üyeliklere Zeki Gündeş, Mustafa Baydemir, Mustafa Akşar, Fikret Güher ve Cengiz Bayram seçildi. Yapı çalışanlarının yaşadığı olumsuzlukları değerlendireceklerini söyleyen Evren, "İnşaatlarda kalıpçı, duvarcı, sıvacı gibi işlerde çalışan üyelerimizin yaşadıkları olumsuzlukları çözüme kavuşturacağız. Örneğin primleri asgari ücretle yatıyor. Haliyle emekli oldukları zaman maaşları da asgari ücrete göre ayarlanıyor. Öncelikli hedefimiz bu soruna çözüm bulmak" dedi.
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Yapı çalışanları bir çatı altında toplandı
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