BUGÜN NELER OLDU

yapı çalışanları bir çatı altında toplandı. Yapı Çalışanları Derneği'nin ilk kongresi yapılarak 7 kişiden oluşan yönetim kurulu belirlendi. Başkanlığa Ali Ramazan Evren, başkan yardımcılığına Muammer Özgür, üyeliklere Zeki Gündeş, Mustafa Baydemir, Mustafa Akşar, Fikret Güher ve Cengiz Bayram seçildi. Yapı çalışanlarının yaşadığı olumsuzlukları değerlendireceklerini söyleyen Evren, "İnşaatlarda kalıpçı, duvarcı, sıvacı gibi işlerde çalışan üyelerimizin yaşadıkları olumsuzlukları çözüme kavuşturacağız. Örneğin primleri asgari ücretle yatıyor. Haliyle emekli oldukları zaman maaşları da asgari ücrete göre ayarlanıyor. Öncelikli hedefimiz bu soruna çözüm bulmak" dedi.