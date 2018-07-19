Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Yüreğir’de futbol şöleni başlıyor

Yüreğir’de futbol şöleni başlıyor

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Yüreğir’de futbol şöleni başlıyor
ADANA'NIN Yüreğir İlçe Belediyesi çocukların yaz aylarını daha iyi değerlendirmeleri amacıyla Mahalleler arası minikler futbol turnuvası düzenleyecek. Kayıtlar 27 Temmuz'a kadar Yüreğir Belediyesi Beyaz Masaya yapılabilecek. Turnuva Ağustos ayının başında başlayacak. Turnuvaya katılacak takımların malzemelerinin Yüreğir Belediyesi tarafından karşılanacak. BELEDIYE Başkanı Mahmut Çelikcan, "Çocuklarımız spor yaparak fiziki gelişimlerinin yanı sıra onları takımdaşlık, arkadaşlık bağlarını güçlendirerek daha sosyal hale gelmelerini sağlamak istiyoruz. Amacımız çocuklarımızın yaz aylarını daha iyi değerlendirmelerini sağlayıp onları spora yönlendirmek istiyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüreğir’de futbol şöleni başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN