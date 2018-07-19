Yüreğir’de futbol şöleni başlıyor

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Yüreğir İlçe Belediyesi çocukların yaz aylarını daha iyi değerlendirmeleri amacıyla Mahalleler arası minikler futbol turnuvası düzenleyecek. Kayıtlar 27 Temmuz'a kadar Yüreğir Belediyesi Beyaz Masaya yapılabilecek. Turnuva Ağustos ayının başında başlayacak. Turnuvaya katılacak takımların malzemelerinin Yüreğir Belediyesi tarafından karşılanacak.Başkanı Mahmut Çelikcan, "Çocuklarımız spor yaparak fiziki gelişimlerinin yanı sıra onları takımdaşlık, arkadaşlık bağlarını güçlendirerek daha sosyal hale gelmelerini sağlamak istiyoruz. Amacımız çocuklarımızın yaz aylarını daha iyi değerlendirmelerini sağlayıp onları spora yönlendirmek istiyoruz" dedi.