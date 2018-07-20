12. Uluslararası Anamur Kültür ve Muz Festivali

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Anamur ilçesinde, belediye tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Muz Festivali yürüyüşle başladı. Anamur Otogarı'ndan eski meydana kadar yapılan yürüyüşe, Belediye Başkanı Mehmet Türe, KKTC Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile konuk ülkelerden gelen halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar katıldı. YÖRE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAK
Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Belediye
Başkanı Türe, bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen festivalde ilçenin ve başta muz olmak üzere tarım ürünlerinin tanıtımını yapmayı, yöre kültürünü yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi. Festival kapsamında halk konserlerinin yanı sıra 17 ayrı yarışma düzenlendiğini de ifade eden Mehmet Türe, ayrıca kültür stantları ve ticari stantların da gezilebileceğini de belirtti. Törende, Çatalköy Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekiplerinin sunduğu gösterilerin ardından yerel lezzetlerin ikramı yapıldı.