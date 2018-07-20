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12. Uluslararası Anamur Kültür ve Muz Festivali Anamur’da belediye tarafından düzenlenen Uluslararası Kültür ve Muz Festivali’nde büyük bir coşku yaşandı