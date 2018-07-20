15 gün önce evlenen kadın polis hayatına son verdi

ADANA
'DA 15 gün önce evlendiği öğrenilen kadın polis memuru Ayşe A. (29), beylik tabancasıyla yaşamına son verdi. Olay Merkez Çukurova İlçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde 80010 Sokak Lale Apartmanı'nda meydana geldi. Silah ve Patlayıcı Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ayşe A., 15 gün önce Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Arif A. ile dünyaevine girdi. Eşiyle tartıştığı iddia edilen Ayşe A., yatak odasında beylik tabancasını şakağına dayayarak tetiğe bastı. Arif A. hemen polisi ve 112 Acil Servis'i aradı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Ayşe A.'nın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemede bir tabanca ile bir adet boş kovan bulundu. Genç kadının cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis intiharın nedenini araştırıyor. Eşini kaybeden ve olaydan sonra ifadesi alınan polis memuru Arif A. daha sonra serbest bırakıldı.