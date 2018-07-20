50 yıldır babadan oğula süren gelenek

ÇUKUROVA'NIN
kavurucu sıcağından kaçarak başta Adana
'nın Akçatekir, Kızıldağ, Başpınar ve Meydan Yaylaları'na giden Adanalılar, "Gızgın Tatlı"ya büyük ilgi gösteriyor. Vatandaşlar, 50 yıldır kaynar kazanlarda yüksek ateşte taze olarak pişirilip, yanında soğuk su ya da ayranla servis edilen halka tatlıları iştahla yemeğinin keyfini çıkarıyor. Aladağ ilçesine bağlı Başpınar Yaylası'nda babadan oğula devam eden "Gızgın Tatlı" geleneğini, vefat eden baba Musa Camular'dan sonra oğulları Veli ve Emrah Camular sürdürüyor.