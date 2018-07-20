Aba Güreş’inin anavatanı Yayladağı

Hatay
'ın Yayladağı ilçesinde bu sene 18'incisi düzenlenecek olan Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi Festivali ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yayladağı Belediye başkanı Mehmet Kalkan, "Her yıl yaptığımız gibi bu yılda 3-5 Ağustosları arasında Yayladağı'nda festivalimizi gerçekleştireceğiz. Festivalimizin ana konusu 'Aba Güreşi' Bu sene turnuvamıza bin 200'e yakın güreşçinin katılmasını bekliyoruz" dedi. TÜRKİYE
ŞAMPİYONASI
KALKAN, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile festival etkinlikleri arasında düzenleyecekleri 'Aba Güreşi' müsabakalarının 'Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası' adı altında yapılacağını söyledi. 'Aba Güreşi'nin Hatay'da ciddi anlamda yapılan yaygın bir spor dalı olduğuna dikkat çeken Kalkan, "Aba Güreşi'nin anavatanı yayladığıdır. Bu yüzden Aba Güreşi'nin bilinirliğini daha da arttırmak istiyoruz. Bu yıl turnuvamızı Şenköy'de yapacağız" diye konuştu.