Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Aba Güreş’inin anavatanı Yayladağı

Aba Güreş’inin anavatanı Yayladağı

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi Festivali hazırlıklarının tamamlandığını söyledi

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Aba Güreş’inin anavatanı Yayladağı
'ın Yayladağı ilçesinde bu sene 18'incisi düzenlenecek olan Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi Festivali ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yayladağı Belediye başkanı Mehmet Kalkan, "Her yıl yaptığımız gibi bu yılda 3-5 Ağustosları arasında Yayladağı'nda festivalimizi gerçekleştireceğiz. Festivalimizin ana konusu 'Aba Güreşi' Bu sene turnuvamıza bin 200'e yakın güreşçinin katılmasını bekliyoruz" dedi. ŞAMPİYONASI
KALKAN, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile festival etkinlikleri arasında düzenleyecekleri 'Aba Güreşi' müsabakalarının 'Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası' adı altında yapılacağını söyledi. 'Aba Güreşi'nin Hatay'da ciddi anlamda yapılan yaygın bir spor dalı olduğuna dikkat çeken Kalkan, "Aba Güreşi'nin anavatanı yayladığıdır. Bu yüzden Aba Güreşi'nin bilinirliğini daha da arttırmak istiyoruz. Bu yıl turnuvamızı Şenköy'de yapacağız" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aba Güreş’inin anavatanı Yayladağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN