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Film Festivali Cannes ile ortaklık yapacak

Dünyanın en prestijli uluslararası film festivali Cannes ile Film Festivali iş birliği yapıyor

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Adana Film Festivali Cannes ile ortaklık yapacak
Büyükşehir Belediyesi'nce 22-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında Cannes ile yapılacak ortaklık, genç sinemacıları ve sanatseverleri Cannes'in temsilcileriyle buluşturacak. Festivalin, bu yılki ortağı Cannes Film Festivali'nin 57. yaşını dolduran en köklü bölümü Semaine de la Critique. Festival kapsamında Charles Tesson'un direktörlüğündeki Semaine de la Critique'in kısa film seçici kurulu üyeleri Léo Soesanto ve Marie-Pauline Mollaret, Türkiyeli kısa filmcilerle fikir alışverişinde bulunacakları bir panele konuşmacı olarak katılacaklar. Ayrıca Mollaret, ortaklık kapsamında 'Uluslararası Kısa Film' jürisinin üyesi olarak görev alacak. Böylece genç sinemacılar 25. Adana Film Festivali'nde Cannes'ın temsilcileriyle buluşmuş olacak.
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Adana Film Festivali Cannes ile ortaklık yapacak
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